Россиянам дали советы по защите от недобросовестных риелторов

Юрист Яковлева: на недобросовестных риелторов можно пожаловаться в ФАС и РКН

Недобросовестные риелторы нередко выставляют на своих сайтах объявления о продаже квартир без согласия собственников. Что делать в таком случае, изданию «Секрет фирмы» объяснил директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Подавая объявление о продаже жилплощади без заключенного с владельцем договора, риелтор нарушает закон о защите личных данных, праве на достоверную рекламу и неприкосновенность частной жизни. Стоит учитывать, что закону не противоречит публикация сведений, ранее размещенных в сети. Однако если в объявлении используются чужие фотографии, риелтор нарушает исключительное право автора на произведение.

Если личное обращение к риелтору не возымело эффекта, жалобу стоит оформить в письменном виде с указанием даты. В дальнейшем документ может послужить доказательством. Если объявление размещено на специализированной онлайн-площадке, можно обратиться в службу поддержки или к администратору. Но юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Хорошавцева уточняет, что, добиваясь удаления объявления таким образом, можно сэкономить время, но получить компенсацию не удастся.

Также специалисты советуют направить жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор (РКН). В заявлении необходимо сообщить о возможном нарушении закона о рекламе и использовании персональных данных без разрешения. Другой вариант — обратиться в полицию, а в дальнейшем в суд. В иске можно требовать компенсации морального вреда и судебных расходов.

Ранее стало известно о рисках при работе с риелтором. Отмечается, что необходимости в третьей стороне во время заключения сделки нет, а агент получает предоплату вне зависимости от успеха в поисках квартиры.