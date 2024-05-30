Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 30 мая 2024Экономика

Россиянам дали советы по защите от недобросовестных риелторов

Юрист Яковлева: на недобросовестных риелторов можно пожаловаться в ФАС и РКН

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Недобросовестные риелторы нередко выставляют на своих сайтах объявления о продаже квартир без согласия собственников. Что делать в таком случае, изданию «Секрет фирмы» объяснил директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Подавая объявление о продаже жилплощади без заключенного с владельцем договора, риелтор нарушает закон о защите личных данных, праве на достоверную рекламу и неприкосновенность частной жизни. Стоит учитывать, что закону не противоречит публикация сведений, ранее размещенных в сети. Однако если в объявлении используются чужие фотографии, риелтор нарушает исключительное право автора на произведение.

Материалы по теме:
Сдачи не надо Москвичи заплатят за незаконный съем жилья. Попадутся все
Сдачи не надоМосквичи заплатят за незаконный съем жилья. Попадутся все
23 июля 2018
Восстание квартир Почему аренда жилья в России опять дорожает
Восстание квартирПочему аренда жилья в России опять дорожает
6 сентября 2018
Только славяне Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Только славянеКому сложнее всего снять квартиру в Москве
3 октября 2018

Если личное обращение к риелтору не возымело эффекта, жалобу стоит оформить в письменном виде с указанием даты. В дальнейшем документ может послужить доказательством. Если объявление размещено на специализированной онлайн-площадке, можно обратиться в службу поддержки или к администратору. Но юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Хорошавцева уточняет, что, добиваясь удаления объявления таким образом, можно сэкономить время, но получить компенсацию не удастся.

Также специалисты советуют направить жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор (РКН). В заявлении необходимо сообщить о возможном нарушении закона о рекламе и использовании персональных данных без разрешения. Другой вариант — обратиться в полицию, а в дальнейшем в суд. В иске можно требовать компенсации морального вреда и судебных расходов.

Ранее стало известно о рисках при работе с риелтором. Отмечается, что необходимости в третьей стороне во время заключения сделки нет, а агент получает предоплату вне зависимости от успеха в поисках квартиры.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда «Моей прекрасной няни» много лет боролась с раком

      Актер Иван Краско переехал в квартиру к чужой семье

      В ЦБ согласовали кандидатуру нового главы оператора карт «Мир»

      Москвичей предупредили о дожде с грозой

      Названы сроки открытия круглогодичной навигации в восточном секторе Севморпути

      На Варламова составили протокол о дискредитации Российской армии

      Владелец «Пятерочки» выступил против регулирования цен на продукты

      Экс-премьер Швеции предрек разрешение мощи США после победы России на Украине

      Российская компания создала первый образец зарядной станции для электрокара

      В Харьковской области нашли западных наемников и «ярых нацистов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше