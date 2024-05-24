Россиянам перечислили риски при работе с риелтором

При сделке с жильем дешевле воспользоваться услугами юриста, чем риелтора

При сделке со вторичным жильем дешевле воспользоваться услугами юриста, чем риелтора. О каких рисках стоит помнить, обращаясь к агентам по недвижимости, пишет «62ИНФО».

При покупке квартиры в новостройке также можно обойтись без помощи риелтора. Всю необходимую информацию можно найти на сайте девелопера, а оформление сделки проходит в сопровождении представителей застройщика, который так же, как и покупатель заинтересован в безопасной продаже.

Также, как отмечает издание, помощь риелтора в покупке не делает его участником сделки. Юридически агенту нечем рисковать в отличие от покупателя или продавца. Поэтому необходимость в третьей стороне при совершении сделки видят далеко не все.

Изначально многие риелторы предпочитают брать предоплату за свою работу. При этом выход на сделку не заявлен как гарантированный итог его работы. Таким образом, поиски жилплощади могут продолжаться сколь угодно, пока агент продолжит получать зарплату. При этом неудачи в поисках риелтор может списать на капризы клиента.

По сути, покупатель нанимает риелтора ради спокойствия, а не конкретной услуги. Однако компетентность агента проверить довольно сложно. Гарантией не могут служить ни похвальные грамоты, ни резюме с послужным списком, говорится в статье.

Ранее россиянам перечислили признаки, указывающие на аферу с жильем. Так, на риелтора-мошенника могут указывать спешка и диктовка своих условий.