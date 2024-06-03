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20:19, 3 июня 2024Силовые структуры

Неизвестный забросал коктейлями Молотова храм в российском городе

В Тюмени неизвестный забросал храм Дмитрия Донского коктейлями Молотова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Неизвестный забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел на улице Республики. Злоумышленник подошел к зданию храма с пакетом, достал оттуда несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил их в сторону входа. За действиями мужчины наблюдали очевидцы, а возгорание удалось потушить до приезда пожарных.

Ранее неизвестный бросил две бутылки с коктейлем Молотова в здание военкомата в Карелии. Уточняется, что злоумышленник подошел к военкомату на улице Победы в Суоярви, бросил в фасад две бутылки с горючей смесью и скрылся с места преступления.

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      Олеся Мицкевич
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