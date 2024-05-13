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11:34, 13 мая 2024Силовые структуры

Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание российского военкомата

В Карелии неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание военкомата

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Неизвестный бросил две бутылки с коктейлем Молотова в здание военкомата в Карелии. На данный момент его разыскивают. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, все произошло накануне ночью в Суоярви. Злоумышленник подошел к военкомату на улице Победы, бросил в фасад две бутылки с горючей смесью и скрылся с места преступления.

Позже охранница во время обхода здания обнаружила трещину в стекле и копоть на пластиковой раме. На место были вызваны сотрудники полиции, злоумышленника пока не задержали.

Ранее 2-ой Восточный окружной военный суд оштрафовал на 350 тысяч рублей жителя Новосибирска за одобрение поджога военкомата в социальных сетях.

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      Олеся Мицкевич
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