Силовые структуры
Поджог военкомата в российском городе попал на видео
В Карелии видеокамера сняла мужчину, бросившего коктейли Молотова в военкомат
Начало событий в новости Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание российского военкомата
Поджог военкомата в Карелии попал в объектив уличной видеокамеры. Запись публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах виден мужчина, который бросил два коктейля Молотова в здание военкомата.
Огонь погас спустя несколько минут. Поджигателя в настоящее время ищет полиция.
О нападении на здание военкомата на улице Победы в городе Суоярви сообщалось ранее 13 мая.