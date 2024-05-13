Поджог военкомата в российском городе попал на видео

В Карелии видеокамера сняла мужчину, бросившего коктейли Молотова в военкомат

Начало событий в новости Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание российского военкомата

Поджог военкомата в Карелии попал в объектив уличной видеокамеры. Запись публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мужчина, который бросил два коктейля Молотова в здание военкомата.

Огонь погас спустя несколько минут. Поджигателя в настоящее время ищет полиция.

О нападении на здание военкомата на улице Победы в городе Суоярви сообщалось ранее 13 мая.