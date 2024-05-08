Россиянина оштрафовали за одобрение поджога военкомата в соцсетях

В Омске житель получил штраф в 350 тыс. руб. за комментарий о поджоге военкомата

В Новосибирске 2-ой Восточный окружной военный суд оштрафовал жителя на 350 тысяч рублей за комментарий в социальных сетях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2023 года мужчина со своего аккаунта в социальных сетях написал комментарий к публикации о поджоге военкомата Красноярска. Произошедшему пользователь дал положительную оценку.

В результате его признали виновным в преступлении по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Омске заочно осудили бежавшую за границу 50-летнюю россиянку за фейки об армии.