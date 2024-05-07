Бежавшую за границу 50-летнюю россиянку заочно осудили за фейки об армии

В Омске бежавшую за границу женщину заочно осудили на 6 лет за фейки о ВС России

Ленинский районный суд Омска заочно осудил бежавшую за границу 50-летнюю местную жительницу на шесть лет по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

Она признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). В случае задержания она будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2022 года женщина опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором под видом достоверной информации распространила фейк о действиях Российской армии в ходе специальной военной операции.

В феврале 2023 года обвиняемая была объявлена в розыск. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности статье о публичных действиях, направленные на дискредитацию Российской армии.

Ранее сообщалось, что по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) в социальной сети под суд пойдет житель Железногорска Красноярского края.