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20:25, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Телеведущий попал в больницу из-за несчастного случая

Ведущий «Би-би-си» Стивен Нолан сообщил, что сломал палец на ноге
Стивен Нолан

Стивен Нолан. Кадр: CurtisJL93 / YouTube

Ирландский теле- и радиоведущий Стивен Нолан, работающий на «Би-би-си», попал в больницу в результате несчастного случая. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что Нолан сломал палец на ноге. «Я пытался передвинуть десять коробок с плитками. Я не представлял, насколько тяжелыми были они до того, как они все не упали мне на большой палец ноги», — рассказал он и описал произошедшее словами «было жутко».

Ведущего госпитализировали. Нолан провел несколько часов в отделении неотложной помощи, после чего был выписан из больницы и отправлен домой.

Ранее ведущий «Би-би-си» Питер Леви рассказал, что лишился огромной суммы денег из-за мошенников. По словам журналиста, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником отдела банка по борьбе с мошенничеством.

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      Евгения Наумова
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