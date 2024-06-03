Телеведущий попал в больницу из-за несчастного случая

Ведущий «Би-би-си» Стивен Нолан сообщил, что сломал палец на ноге

Ирландский теле- и радиоведущий Стивен Нолан, работающий на «Би-би-си», попал в больницу в результате несчастного случая. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что Нолан сломал палец на ноге. «Я пытался передвинуть десять коробок с плитками. Я не представлял, насколько тяжелыми были они до того, как они все не упали мне на большой палец ноги», — рассказал он и описал произошедшее словами «было жутко».

Ведущего госпитализировали. Нолан провел несколько часов в отделении неотложной помощи, после чего был выписан из больницы и отправлен домой.

Ранее ведущий «Би-би-си» Питер Леви рассказал, что лишился огромной суммы денег из-за мошенников. По словам журналиста, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником отдела банка по борьбе с мошенничеством.