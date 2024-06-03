Apple занизила мощность своего гаджета

9to5Mac: Apple занизила мощность планшета iPad Air спустя месяц после анонса

Корпорация Apple изменила некоторые характеристики своего нового планшета. На это обратили внимание читатели издания 9to5Mac.

7 мая компания провела презентацию, на которой, в том числе, представила планшет iPad Air. На мероприятии в Apple объявили, что девайс имеет 10-ядерный графический чип, встроенный в процессор M2. Однако спустя примерно месяц в Apple незаметно понизили количество ядер — до девяти.

По словам журналистов медиа, в компании никак не стали комментировать изменения, связанные с мощностью важнейшего компонента устройства. Пользователи заметили, что обновленная информация появилась на странице iPad Air на сайте Apple. При этом там же сохранился официальный пресс-релиз, в котором говорится, что чип iPad Air имеет 10 ядер.

Специалисты 9to5Mac заявили, что девятиядерного графического процессора в линейке Apple до этого момента не было. Все компьютеры на M2 оснащаются графическими чипами на 8 или 10 ядер. Судя по всему, в компании разработали оптимизированную версию процессора. В заключение авторы добавили, что мотивы Apple неизвестны, однако пользователи вряд ли заметят разницу в мощности между двумя моделями процессоров.

В конце мая обозреватель Bloomberg Марк Гурман раскрыл минимальные требования для работы искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах Apple. По его словам, все функции ИИ будут работать на iPhone, имеющих минимум 8 гигабайт оперативной памяти.