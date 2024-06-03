Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:29, 3 июня 2024Наука и техника

Apple занизила мощность своего гаджета

9to5Mac: Apple занизила мощность планшета iPad Air спустя месяц после анонса

Фото: Walid Berrazeg / Globallookpress.com

Корпорация Apple изменила некоторые характеристики своего нового планшета. На это обратили внимание читатели издания 9to5Mac.

7 мая компания провела презентацию, на которой, в том числе, представила планшет iPad Air. На мероприятии в Apple объявили, что девайс имеет 10-ядерный графический чип, встроенный в процессор M2. Однако спустя примерно месяц в Apple незаметно понизили количество ядер — до девяти.

По словам журналистов медиа, в компании никак не стали комментировать изменения, связанные с мощностью важнейшего компонента устройства. Пользователи заметили, что обновленная информация появилась на странице iPad Air на сайте Apple. При этом там же сохранился официальный пресс-релиз, в котором говорится, что чип iPad Air имеет 10 ядер.

Специалисты 9to5Mac заявили, что девятиядерного графического процессора в линейке Apple до этого момента не было. Все компьютеры на M2 оснащаются графическими чипами на 8 или 10 ядер. Судя по всему, в компании разработали оптимизированную версию процессора. В заключение авторы добавили, что мотивы Apple неизвестны, однако пользователи вряд ли заметят разницу в мощности между двумя моделями процессоров.

В конце мая обозреватель Bloomberg Марк Гурман раскрыл минимальные требования для работы искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах Apple. По его словам, все функции ИИ будут работать на iPhone, имеющих минимум 8 гигабайт оперативной памяти.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

      Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

      Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

      «Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?

      В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

      США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

      Швейцария определила условия для ареста членов ХАМАС и правительства Израиля

      В Турции рассказали о вынужденном шаге Украины из-за наступления России

      Женщина родила ребенка в туалете закусочной и попыталась смыть его в унитаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше