Apple провела презентацию новых устройств

Apple представила планшеты iPad Pro с OLED-дисплеем и 13-дюймовый iPad Air

Корпорация Apple провела презентацию, посвященную планшетам iPad Pro и Air. Запись трансляции доступна на сайте компании.

Apple анонсировала новое поколение планшетов iPad Pro. Главной особенностью устройства оказалась наличие OLED-дисплея — в компании объяснили, что передняя панель гаджета создана по технологии объединения Tandem OLED Display. Планшет оснастили процессором M4, который создан по трехнанометровому техпроцессу — он мощнее чипа M2 на 50 процентов. Аппарат получил чип Neural Engine на шесть ядер, ориентированный на работу с искусственным интеллектом (ИИ).

Также новый профессональный планшет получил рекордно тонкий корпус — 5,3 миллиметра. В линейку вошли устройства с экранами на 11 и 12,9 дюймов.

Кроме того, компания представила новое поколение iPad Air с процессором M2. По словам представителей Apple, планшеты оказались на 50 процентов мощнее предыдущих девайсов Air на чипе M1. В линейку впервые вошла модель с большим 13-дюймовым дисплеем.

Новый iPad Air с 10-дюймовым экраном оценили в 599 долларов, 13-дюймовая версия обойдется в 799 долларов. Стартовый 11-дюймовый iPad Pro обойдется в 999 долларов, 12,9-дюймовая модель оценена в 1299 долларов.

Ранее аналитики Canalys зафиксировали рост продаж на мировом рынке планшетов. Лидером рынка осталась американская Apple, которая получила долю 35,6 процента.