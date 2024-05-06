Canalys: продажи планшетов выросли впервые за четыре квартала

Аналитики Canalys зафиксировали рост продаж на мировом рынке планшетов. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

Специалисты отметили, что рынок планшетов впервые за последние четыре квартала продемонстрировал рост. В первом квартале 2024 года продажи подобных устройств выросли на 1 процент, достигнув показателя 33,7 миллиона единиц.

В отчете говорится, что рост обусловлен оживлением потребительских расходов и стабилизацией мировой экономики. «Новые участники рынка продолжают инвестировать в эту категорию, в то время как традиционные тяжеловесы внедряют инновации, чтобы заинтересовать клиентов и стимулировать новые варианты использования», — заявил менеджер по исследованиям Canalys Химани Мукка.

Лидером рынка осталась американская Apple, которая получила долю 35,6 процента. Фирма отгрузила на рынок 12 миллионов единиц устройств. На второй позиции с долей 20,2 процента оказалась Samsung, на третьей — Huawei, которая получила долю 8,1 процента.

Ранее корпорация Apple анонсировала очередную презентацию гаджетов на 7 мая. Ожидается, что в этот день фирма представит новые планшеты iPad.