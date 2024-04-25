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09:03, 25 апреля 2024Наука и техника

Apple запланировала майскую презентацию гаджетов

The Verge: Apple представит новые планшеты iPad на презентации 7 мая

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple анонсировала очередную презентацию гаджетов. Об этом сообщается на сайте компании.

Мероприятие Apple Event состоится 7 мая в 17:00 по московскому времени. Также фирма представила эмблему события — стилизованную под логотип компании человеческую руку, держащую стилус.

Журналисты издания The Verge заявили, что таким образом Apple прямо намекает на то, что представит новые планшеты. Авторы ожидают, что на мероприятии анонсируют новое поколение планшетов iPad Pro с более мощным процессором, OLED-дисплеем — впервые в истории линейки, увеличенным до 13 дюймов экраном. Также могут быть представлены новые стилус Apple Pencil и беспроводная клавиатура Magic Keyboard с алюминиевым корпусом и большим трекпадом.

Кроме того, журналисты ожидают презентацию нового поколения iPad Air с увеличенным до 12,9 дюйма дисплеем. На это указывает то, что запасы планшетов серии Air в фирменном магазине корпорации заметно сократились.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман призвал Apple создать дешевый смартфон. По его мнению, с выпуском устройство дешевле 250 долларов корпорация сможет значительно повысить продажи iPhone.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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