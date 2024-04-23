Apple рекомендовали немедленно создать дешевый iPhone

Bloomberg: Apple поднимет продажи iPhone, если запустит дешевый смартфон

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман призвал Apple создать дешевый смартфон. Об этом авторитетный журналист заявил в материале рассылки Power On на сайте агентства.

По словам Гурмана, компания терпит неудачи на рынке смартфонов: так, в IDC спрогнозировали снижение продаж iPhone на 10 процентов. Специалист отметил, что корпорации нужно немедленно заняться выпуском недорогого смартфона и за счет этого увеличить продажи.

Аналитик подчеркнул, что даже условно доступные iPhone SE, последний из линейки которых выпустили в 2022 году, стоят слишком дорого — минимум 429 долларов, или около 40 тысяч рублей. Марк Гурман рекомендовал корпорации выпустить телефон дешевле 250 долларов, или около 23 тысяч рублей, и запустить его на развивающихся рынках.

Однако Гурман считает, что Apple выпустит подобное устройство только в самом крайне случае. «Мы не предлагаем урезанные и паршивые продукты», — процитировал основателя компании Стива Джобса Гурман и заявил, что Apple до сих пор придерживается этой философии. «В мире миллиарды людей не используют продукцию Apple, и ситуация может не измениться без более доступного варианта», — заключил специалист.

В середине апреля известный инсайдер Нгуен Пхи Хунг раскрыл характеристики будущего дешевого смартфона Apple. По его информации, запланированный на 2025 год iPhone SE получит OLED-дисплей.