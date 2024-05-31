ИИ от Apple не будет работать на старых iPhone

9to5Mac: ИИ от Apple будет работать на iPhone 15 Pro и более новых устройствах

Стали известные минимальные требования для работы искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на отчет инсайдера Марка Гурмана, который рассказал, что ИИ, ожидаемый в iOS 18, не будет работать на старых iPhone. Скорее всего, для полноценного использования сервисов ИИ нужен будет A17 Pro или более новый процессор. Подобный чип установлен в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

На менее производительных или старых смартфонах — например, iPhone 15 и прочих девайсах — будет доступна часть функций ИИ. «Минимальные требования, вероятно, частично являются результатом маркетинговой сегментации продуктов, когда Apple увеличивает привлекательность моделей более высокого класса», — отметили журналисты издания.

Также считается, что для полноценной работы ИИ, скорее всего, потребуется не менее 8 гигабайт оперативной памяти. Скорее всего, чат-бот от Apple или другие подобные сервисы будут работать на компьютерах на базе процессора M1 и более новых чипов.

В середине мая стало известно, что Apple договорилась со стартапом OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS. Таким образом, функции ИИ должны появиться на смартфонах бренда осенью, вместе с выходом iOS 18.