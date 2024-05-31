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16:12, 31 мая 2024Наука и техника

ИИ от Apple не будет работать на старых iPhone

9to5Mac: ИИ от Apple будет работать на iPhone 15 Pro и более новых устройствах

Фото: PxHere

Стали известные минимальные требования для работы искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты сослались на отчет инсайдера Марка Гурмана, который рассказал, что ИИ, ожидаемый в iOS 18, не будет работать на старых iPhone. Скорее всего, для полноценного использования сервисов ИИ нужен будет A17 Pro или более новый процессор. Подобный чип установлен в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

На менее производительных или старых смартфонах — например, iPhone 15 и прочих девайсах — будет доступна часть функций ИИ. «Минимальные требования, вероятно, частично являются результатом маркетинговой сегментации продуктов, когда Apple увеличивает привлекательность моделей более высокого класса», — отметили журналисты издания.

Также считается, что для полноценной работы ИИ, скорее всего, потребуется не менее 8 гигабайт оперативной памяти. Скорее всего, чат-бот от Apple или другие подобные сервисы будут работать на компьютерах на базе процессора M1 и более новых чипов.

В середине мая стало известно, что Apple договорилась со стартапом OpenAI о внедрении ChatGPT в iOS. Таким образом, функции ИИ должны появиться на смартфонах бренда осенью, вместе с выходом iOS 18.

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      Андрей Ставицкий
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