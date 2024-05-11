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11:38, 11 мая 2024Наука и техника

Apple внедрит ChatGPT в смартфоны

Bloomberg: Apple внедрит функции ChatGPT в новую версию iOS

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Компания Apple намерена внедрить функции популярного чат-бота ChatGPT в смартфоны iPhone и другие устройства. Соответствующее соглашение заключено со стартапом OpenAI в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Технология появится в новой версии операционной системы iOS 18 и будет анонсирована на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference) в июне. Кроме того, Apple ведет переговоры с Google о лицензировании чат-бот Gemini корпорации Alphabet. Условия сделки оговариваются.

Ранее глава Apple Тим Кук заявлял, что сам часто пользуется ChatGPT и «пребывает в восторге» от его потенциала. Однако предприниматель считает, что у сервиса есть ряд проблем, которые необходимо решить. На генеративный ИИ компания намерена тратить около миллиарда долларов в год. В октябре 2023 года Apple планировала создать конкурента этого востребованного чат-бота.

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      Виктория Клабукова
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