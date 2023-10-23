Apple потратит миллиард долларов на ИИ

Bloomberg: генеративный ИИ появится во всех гаджетах Apple

Компания Apple внедрит поддержку генеративного искусственного интеллекта (ИИ) во все свои устройства. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель агентства Марк Гурман отметил, что Apple уже приобрела несколько стартапов, занимающихся изучением ИИ. Подразделения корпорации, которые будут заниматься разработкой и поддержкой инструментов генеративного ИИ, возглавят вице-президенты Джон Джаннандреа, Крейг Федериги и Эдди Кью.

В компании намерены добавить поддержку ИИ во все свои гаджеты, а также во многие сервисы. Кроме того, инженеры Apple работают над инструментом на базе искусственного интеллекта для разработчиков, который позволит создавать приложения и сервисы. Сообщается, что компания будет тратить на ИИ около миллиарда долларов в год.

Также Марк Гурман выяснил, что в Apple есть мнение, что компания проиграла «битву за искусственный интеллект» конкурентам. Однако руководители IT-гиганта уверены, что перед широким внедрением ИИ нужно будет решить проблемы безопасности и конфиденциальности.

В начале октября глава компании Apple Тим Кук заявил, что Apple изучает ChatGPT и подобных чат-ботов. Предприниматель отметил, что его компания заинтересована в создании конкурента востребованного чат-бота.