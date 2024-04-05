ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле двух населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекино, в районе объездной дороги, в поле FPV-дроном был атакован трактор. В результате взрыва трактор полностью сгорел, пострадал механизатор. У мужчины ссадины левой кисти», — написал он.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь в ЦРБ и отправили на амбулаторное лечение. В поселке Красное, также попавшем под обстрел, пострадавших нет, отметил глава области. Различные повреждения получили три домовладения, где оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколки повредили баню, гараж и два автомобиля.

В этот же день ВСУ произвели массированный гранатометный обстрел поселка Красное. Губернатор Гладков сообщил, что по населенному пункту выпустили 42 гранатометных снаряда.