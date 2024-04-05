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12:41, 5 апреля 2024Россия

ВСУ произвели массированный гранатометный обстрел российского поселка

Гладков: ВСУ выпустили 42 снаряда из гранатомета по поселку под Белгородом

Фото: Reuters

Украинские войска произвели массированный гранатометный обстрел поселка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попал населенный пункт Красное. Вооруженные силы Украины выпустили по нему 42 гранатометных снаряда.

По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. При этом было повреждено здание сельскохозяйственного объекта, отметил он, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.

5 апреля в Белгороде объявили ракетную опасность. Глава региона рекомендовал жителям не подходить к окнам и найти укрытие. Также сигнал тревоги прозвучал в Шебекинском городском округе.

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      Алан Босиков
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