ВСУ второй раз за день обстреляли Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз сообщил о втором за день обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, под атаку попало село Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет, добавил глава области.

«По предварительной информации частично повреждены одиннадцать жилых домовладений, хозпостройки, сельхозтехника, три легковых автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — пояснил он.

В этот же день стало известно, что трое жителей поселка Суземки Брянской области получили легкие ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Глава приграничного региона отметил, что гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь. Других подробностей о происшествии Богомаз не раскрыл.