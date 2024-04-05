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13:03, 5 апреля 2024Россия

Трое жителей Брянской области получили ранения из-за обстрела ВСУ

Богомаз: 3 жителей брянского поселка Суземки получили ранения из-за обстрела ВСУ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Трое жителей поселка Суземки Брянской области получили легкие ранения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава приграничного региона отметил, что гражданам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Других подробностей о происшествии Богомаз не раскрыл.

До этого стало известно, что двое жителей брянского поселка Белая Березка попали в больницу после украинской атаки. Тогда же в результате обстрела оказались частично повреждены два многоквартирных и несколько частных жилых домов.

Ранее сообщалось, что под обстрел попало село Гуево в Курской области. «Прилетами» были частично разрушены четыре дома, хозяйственные постройки и заборы. Среди мирных жителей пострадавших не было.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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