Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:13, 5 апреля 2024Экономика

Юрист рассказал о льготах для предпенсионеров

Юрист Виноградов заявил, что предпенсионерам в 2024 году полагается ряд льгот

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что в 2024 году предпенсионерам полагается ряд льгот. «Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка», — уточнил эксперт.

Помимо этого, данная категория россиян освобождается от налога на имущество по одному объекту любого вида. Речь идет об объектах, не использующихся в коммерческой деятельности. Юрист добавил, что граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на долю в наследстве независимо от завещания. Виноградов также отметил, что предпенсионеров нельзя увольнять, кроме случаев ликвидации компании или сокращения штата. Безработным при этом полагается повышенное пособие.

Материалы по теме:
Минимальная пенсия в России в 2024 году: выплаты по регионам
Минимальная пенсия в России в 2024 году:выплаты по регионам
5 февраля 2024
Пенсионеры в России имеют право на скидки и льготы. Какую помощь от государства можно получить в дополнение к пенсии?
Пенсионеры в России имеют право на скидки и льготы.Какую помощь от государства можно получить в дополнение к пенсии?
26 марта 2024

«По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников», — указал эксперт. О дополнительных льготах Виноградов порекомендовал узнать в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что самозанятые и индивидуальные предприниматели могут делать добровольные взносы в Соцфонд. Таким образом граждане смогут обеспечить себя хорошей пенсией, объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Послушался голоса в голове. Преступник напал с ножом на губернатора Мурманской области на встрече с жителями

      Мужчина случайно раскрыл измену жены соседа

      Названы самые странные вопросы о сексе

      В Краснодарском крае сообщили о пресечении попытки атаки ВСУ

      В ДНР рассказали о подвиге российского военного

      Болтон заявил о желании Трампа вывести США из НАТО

      В Минкультуры прокомментировали отказ в прокате нового фильма Гая Ричи

      В Германии объявили о создании нового вида войск

      Парень подслушал разговор невесты с подругой и решил разорвать помолвку

      Монах напился и ночью попытался пробраться в келью к монашкам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше