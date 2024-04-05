Задержан заказавший 23 года назад киллеру расправу над россиянином экс-лидер ОПГ

В Норильске задержан экс-лидер ОПГ Петрик за убийство, совершенное в 2001 году

В Норильске следователи задержали бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Александра Петренко по кличке Петрик, который заказал киллеру расправу над местным ресторатором 23 года назад. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Преступление было совершено ночью 8 марта 2001 года. Однако тогда установить лицо, совершившее расправу не представилось возможным. Следствие было приостановлено. В 2024 году расследование уголовного дела было возбуждено в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Теперь следователи получили новую значимую информацию.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о 55-летнем жителе Москвы. Он является экс-лидером норильского организованного преступного сообщества.

Он был задержан 3 апреля в Норильске и затем доставлен в Красноярск, где и был арестован. Уточняется, что мужчина действовал с пособниками. Один из них уже отбывает наказание в колонии, второй пособник и киллер не дожили до сегодняшнего дня. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по статье об организации расправы. Расследование продолжается.

По данным следствия, в 2001 году фигурант являлся покровителем одного из ресторанов. Он заказал трем своим подчиненным расправу над конкурентом. Преступники организовали скрытое наблюдение за пострадавшим. Вооруженный автоматом Калашникова киллер поджидал потерпевшего в подвале его дома. Мужчина выстрелил в ресторатора в момент, когда тот направлялся в подъезд дома. От полученных ран он не выжил. Стрелявший скрылся с места преступления благодаря содействию пособников.

Ранее в Красноярском крае следователи раскрыли преступление, совершенное 18 лет назад.