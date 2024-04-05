Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:01, 5 апреля 2024Силовые структуры

Задержан заказавший 23 года назад киллеру расправу над россиянином экс-лидер ОПГ

В Норильске задержан экс-лидер ОПГ Петрик за убийство, совершенное в 2001 году

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Норильске следователи задержали бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) Александра Петренко по кличке Петрик, который заказал киллеру расправу над местным ресторатором 23 года назад. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Преступление было совершено ночью 8 марта 2001 года. Однако тогда установить лицо, совершившее расправу не представилось возможным. Следствие было приостановлено. В 2024 году расследование уголовного дела было возбуждено в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Теперь следователи получили новую значимую информацию.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о 55-летнем жителе Москвы. Он является экс-лидером норильского организованного преступного сообщества.

Он был задержан 3 апреля в Норильске и затем доставлен в Красноярск, где и был арестован. Уточняется, что мужчина действовал с пособниками. Один из них уже отбывает наказание в колонии, второй пособник и киллер не дожили до сегодняшнего дня. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по статье об организации расправы. Расследование продолжается.

По данным следствия, в 2001 году фигурант являлся покровителем одного из ресторанов. Он заказал трем своим подчиненным расправу над конкурентом. Преступники организовали скрытое наблюдение за пострадавшим. Вооруженный автоматом Калашникова киллер поджидал потерпевшего в подвале его дома. Мужчина выстрелил в ресторатора в момент, когда тот направлялся в подъезд дома. От полученных ран он не выжил. Стрелявший скрылся с места преступления благодаря содействию пособников.

Ранее в Красноярском крае следователи раскрыли преступление, совершенное 18 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Дамбу прорвало в российском городе

      В Израиле устроят жертвоприношение, предсказанное Библией. Его готовят сектанты, которые хотят приблизить конец света

      Разгадана тайна «русалки» из Японии

      Парень бросил девушку из-за сеанса массажа

      Участница культового шоу на Первом канале рассказала о батюшке на проекте

      Писателя Михаила Веллера признали иноагентом

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Задержан заказавший 23 года назад киллеру расправу над россиянином экс-лидер ОПГ

      Samsung представит два дешевых складных смартфона

      Замдиректора по IT в компании «Сирена-трэвел» Ройтману избрали меру пресечения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше