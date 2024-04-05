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20:06, 5 апреля 2024Силовые структуры

Замглавы компании «Сирена-трэвел» избежал ареста в суде по уголовному делу

Суд назначил запрет определенных действий замглавы «Сирена-трэвел» Кальчуку
Начало событий в новости Задержан замглавы по IT в компании «Сирена-трэвел»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Москве избрал меру пресечения в отношении заместителя директора компании «Сирена-трэвел» Александра Кальчука по уголовному делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Замглавы избежал ареста, о котором ходатайствовало следствие. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня.

По данным суда, Кальчуку предъявили обвинение по части 5 статьи 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Ранее по этой же статье был задержан заместитель генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-трэвел» Игорь Ройтман.

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      Олеся Мицкевич
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