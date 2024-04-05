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18:16, 5 апреля 2024Силовые структуры

Задержан замглавы по IT в компании «Сирена-трэвел»

ТАСС: задержан замглавы по IT в компании «Сирена-трэвел»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По делу о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России задержали заместителя генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, вскоре решится вопрос об аресте задержанного.

3 апреля в Москве к разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» (Leonardo) — компании «Сирена-Трэвел», входящей в корпорацию «Ростех», нагрянули с обысками сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Оперативные мероприятия прошли в офисе организации на Ленинградском проспекте.

По информации, полученной от осведомленных источников, визит силовиков может быть связан с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, произошедшими осенью 2023 года. Тогда у российских авиакомпаний возникли перебои с регистрацией.

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      Екатерина Кашурникова
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