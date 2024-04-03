Силовики нагрянули с обысками в российскую IT-компанию. Как это связано с украинскими хакерами?

У разработчика системы бронирования Leonardo изъяли документы после кибератак

В Москве к разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» (Leonardo) — компании «Сирена-Трэвел», входящей в корпорацию «Ростех», нагрянули с обысками сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Оперативные мероприятия прошли в офисе организации на Ленинградском проспекте.

По данным «Коммерсанта», в этом же здании находится Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК,) где также проводились обыски. Однако связаны ли эти два процесса, источник газеты не уточнил.

Обыски могут быть связаны с кибератаками с Украины

По информации, полученной от осведомленных источников, визит силовиков может быть связан с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, произошедшими осенью 2023 года. Тогда у российских авиакомпаний возникли перебои с регистрацией.

Собеседники РБК и РИА Новости уточнили, что атаки провела украинская хакерская группировка.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После этого компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, предоставила им доступ ко всем необходимым документам и данным. Те, в свою очередь, организовали расследование, провели выемку документов и приступили к изучению техники для установления «возможных уязвимостей».

Источник «Известий» добавил, что никаких задержаний в рамках следственно-оперативных действий не планируется.

Информационная инфраструктура России стала мишенью для украинских хакеров

В январе 2024 года директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что за последние два года информационная инфраструктура России стала мишенью для украинских хакеров.

По его словам, большинство кибератак осуществляется с территории Украины или в интересах украинского руководства, а именно президента республики Владимира Зеленского.

«В последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак», — указал Люкманов.

Дипломат напомнил, что только в ноябре 2023 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информационные ресурсы.