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19:11, 3 апреля 2024Силовые структуры

Силовики нагрянули с обысками в российскую IT-компанию. Как это связано с украинскими хакерами?

У разработчика системы бронирования Leonardo изъяли документы после кибератак

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве к разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» (Leonardo) — компании «Сирена-Трэвел», входящей в корпорацию «Ростех», нагрянули с обысками сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии. Оперативные мероприятия прошли в офисе организации на Ленинградском проспекте.

По данным «Коммерсанта», в этом же здании находится Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования (НИЦ АСК,) где также проводились обыски. Однако связаны ли эти два процесса, источник газеты не уточнил.

Обыски могут быть связаны с кибератаками с Украины

По информации, полученной от осведомленных источников, визит силовиков может быть связан с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, произошедшими осенью 2023 года. Тогда у российских авиакомпаний возникли перебои с регистрацией.

Собеседники РБК и РИА Новости уточнили, что атаки провела украинская хакерская группировка.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После этого компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, предоставила им доступ ко всем необходимым документам и данным. Те, в свою очередь, организовали расследование, провели выемку документов и приступили к изучению техники для установления «возможных уязвимостей».

Источник «Известий» добавил, что никаких задержаний в рамках следственно-оперативных действий не планируется.

Информационная инфраструктура России стала мишенью для украинских хакеров

В январе 2024 года директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что за последние два года информационная инфраструктура России стала мишенью для украинских хакеров.

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По его словам, большинство кибератак осуществляется с территории Украины или в интересах украинского руководства, а именно президента республики Владимира Зеленского.

«В последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак», — указал Люкманов.

Дипломат напомнил, что только в ноябре 2023 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информационные ресурсы.

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      Варвара Кошечкина
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