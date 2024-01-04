СБУ назвала катастрофой кибератаку на крупнейшего украинского мобильного оператора. Как она отразилась на ВСУ?

Глава кибербезопасности СБУ Витюк назвал катастрофой атаку хакеров на «Киевстар»

Глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк назвал катастрофой атаку хакеров на компьютерную систему крупнейшего украинского мобильного оператора «Киевстар». По его словам, она «уничтожила практически все, включая тысячи виртуальных серверов и ПК».

Витюк сообщил, что хакеры могли находиться в системе компании с весны прошлого года. Атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы, добавил он.

На данным момент мы можем с уверенностью сказать, что они [хакеры] были в системе [«Киевстара»] по меньшей мере с мая 2023 года (...) Я не могу сказать сейчас, с какого времени у них был полный доступ к системе, вероятно, как минимум с ноября Илья Витюк Глава департамента кибербезопасности СБУ

Как кибератака отразилась на ВСУ?

По словам Витюка, произошедшее мало сказалось на украинской армии, так как военные используют другие системы связи, «другие алгоритмы и протоколы». Она также не помешала системе противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он.

Если говорить об обнаружении дронов, об обнаружении ракет, то, к счастью, нет, эта ситуация нас сильно не затронула Илья Витюк Глава департамента кибербезопасности СБУ

Глава департамента кибербезопасности СБУ заявил, что целью атаки было нанесение «психологического удара». Кроме того, подчеркнул Витюк, она стала «предупреждением» о том, что никто не может расчитывать на неприкосновенность.

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Он сообщил, что расследование обстоятельств хакерской атаки еще идет, однако он сам «практически уверен», что удар наносили специалисты группировки Sandworm, которую в СБУ называют киберподразделением российской военной разведки.

Украина заподозрила в хакерской атаке Россию

12 декабря жители Украины пожаловались в социальных сетях на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора. Об отсутствии связи и домашнего интернета рассказали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов.

Представили оператора заявили, что причиной сбоя стала хакерская атака. В компании сообщили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы. К разрешению ситуации были привлечены работники правоохранительных органов и специальных государственных служб. Представители «Киевстара» пообещали предоставить компенсацию всем абонентам, которые не имели связи.

Фото: Alina Smutko / Reuters

СБУ заподозрила в хакерской атаке Россию. Сразу же после начала кибератаки в офисы компании приехали сотрудники службы и задокументировали обстоятельства произошедшего. По месту происшествия работали киберспециалисты ведомства, координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

Также было возбуждено дело по восьми статьям Уголовного кодекса Украины: за несанкционированное вмешательство в работу коммуникационных сетей; создание и распространение вредоносных программных или технических средств; посягательство на территориальную целостность; госизмену; диверсию; планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны; нарушение законов и обычаев войны, а также создание и руководство преступным сообществом или преступной организацией.