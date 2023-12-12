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17:11, 12 декабря 2023Бывший СССР

СБУ заподозрила Россию в хакерской атаке на «Киевстар»

«УП»: СБУ заподозрила Россию в кибератаке на мобильного оператора «Киевстар»

Фото: Frederic Christian / Unsplash

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за хакерской атаки на крупнейшего мобильного оператора республики «Киевстар». Украинские спецслужбы заподозрили в причастности к произошедшему Россию, передает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.

Сразу же после начала инцидента, в офисы компании приехали сотрудники СБУ и задокументировали обстоятельства произошедшего. По месту происшествия также работают киберспециалисты ведомства, координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

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      Александр Курбатов
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