Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:52, 12 декабря 2023Бывший СССР

На Украине начались сбои в работе банков после хакерской атаки на «Киевстар»

«Страна.ua»: из-за сбоев «Киевстара» начались проблемы в работе Ощадбанка

Фото: Unsplash

После хакерской атаки на крупнейшего мобильного оператора «Киевстар», которая привела к сбою в мобильной сети, начались проблемы в работе украинских Ощадбанка (Государственный сберегательный банк Украиныприм. «Ленты ру») и «Приватбанка». Об этом сообщает «Страна.ua».

На территории республики перестали работать некоторые банкоматы, информативно-платежные, а также POS-терминалы, принадлежащие Ощадбанку.

В свою очередь, пресс-секретарь «Приватбанка» Олег Серга сообщил, что на мобильной связи «Киевстара» работало около 30 процентов платежных терминалов в украинских торговых предприятиях, 10 процентов терминалов самообслуживания и 5 процентов банкоматов. Технические устройства не могут работать до восстановления мобильной связи.

Ранее украинский банк Monobank подвергся массированной DDoS атаке. Также из-за падения сетей «Киевстара» начались сбои в работе мобильного оператора Vodafone.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Белом доме обозначили сроки исчерпания помощи Украине

      Плющенко исполнил двойной тулуп и обратился к россиянам

      Путин поблагодарил Зорькина за работу Конституционного суда

      Финляндия значительно увеличит производство боеприпасов

      Квартиры жителей российского города покрылись льдом изнутри

      Названа дата первого автобусного рейса из России в Финляндию

      Арест блогеру Шабутдинову продлили

      Захарова высказалась о последствиях смены Зеленского на Залужного

      Турист надругался над девочкой-подростком в туалете ночного клуба и сел в тюрьму

      Путин подписал закон о приоритетном трудоустройстве участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости