На Украине начались сбои в работе банков после хакерской атаки на «Киевстар»

«Страна.ua»: из-за сбоев «Киевстара» начались проблемы в работе Ощадбанка

После хакерской атаки на крупнейшего мобильного оператора «Киевстар», которая привела к сбою в мобильной сети, начались проблемы в работе украинских Ощадбанка (Государственный сберегательный банк Украины — прим. «Ленты ру») и «Приватбанка». Об этом сообщает «Страна.ua».

На территории республики перестали работать некоторые банкоматы, информативно-платежные, а также POS-терминалы, принадлежащие Ощадбанку.

В свою очередь, пресс-секретарь «Приватбанка» Олег Серга сообщил, что на мобильной связи «Киевстара» работало около 30 процентов платежных терминалов в украинских торговых предприятиях, 10 процентов терминалов самообслуживания и 5 процентов банкоматов. Технические устройства не могут работать до восстановления мобильной связи.

Ранее украинский банк Monobank подвергся массированной DDoS атаке. Также из-за падения сетей «Киевстара» начались сбои в работе мобильного оператора Vodafone.