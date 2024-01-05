В МИД России заявили о кибератаках со стороны Украины

МИД РФ: Россия за последние два года стала мишенью для кибератак Киева

Информационная инфраструктура России стала за последние два года мишенью для кибератак со стороны Киева или в интересах офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов, пишет РИА Новости.

По его словам, большинство из этих атак осуществляется с территории Украины или в интересах украинского руководства. «В последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак», — уточнил он.

Дипломат напомнил, что только в ноябре 2023 года Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информационные ресурсы.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за хакерской атаки на крупнейший мобильный оператор республики «Киевстар».