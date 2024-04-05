Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:27, 5 апреля 2024Из жизни

Зависимая от вредной еды женщина сбросила 44 килограмма и дала совет худеющим

В Великобритании женщина отказалась от вредной еды и сбросила 44 килограмма

Фото: i yunmai / Unsplash

Страдавшая от проблем со здоровьем жительница Великобритании отказалась вредной еды, сбросила 44 килограмма и дала совет худеющим. Об этом сообщает Birmingham Mail.

38-летняя Лидия Коллинз из города Солихалл, графство Уэст-Мидлендс, боролась с лишним весом с 16 лет. По словам женщины, она начала поправляться еще в юном возрасте из-за того, что была зависима от еды навынос, часто ходила на вечеринки с друзьями и не занималась спортом. Большую часть жизни британка, весившая 116 килограммов, стеснялась своего тела и беспокоилась, что о ней подумают окружающие. Она призналась, что даже боялась забирать детей из школы, так как переживала, что их будут дразнить из-за ее лишнего веса.

Коллинз отметила, что пробовала различные методы похудения, но ее вес не снижался. «Я всегда была голодна и чувствовала себя несчастной. Мое здоровье страдало, я хромала, так как у меня были мучительные боли в лодыжках из-за большой нагрузки на тело», — рассказывает она. Однако все изменилось после семейного путешествия в Уэльс. Дом, в котором жила Коллинз и ее родственники, находился неподалеку от крутого холма. Британка с трудом поднималась на возвышенность и едва могла дышать, когда добиралась до дома. В этот момент она твердо решила изменить жизнь, избавиться от лишнего веса и вновь стать счастливой и активной.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Коллинз обратилась в организацию по снижению веса и стала работать с диетологами и консультантами. Благодаря помощи экспертов в области питания она полностью изменила рацион. Женщина перестала пропускать завтраки, что регулярно делала раньше, а также отказалась от еды навынос, чипсов и сахара. Вместо этого Коллинз стала сбалансированно питаться и готовить здоровую еду самостоятельно. На завтрак она съедала блюда из яиц, обедала сэндвичем из полезных продуктов, а вечером готовила различные здоровые блюда. Все вредные перекусы она заменила овощными палочками с сыром с голубой плесенью, домашним хумусом и фруктами. Британка также перестала добавлять сахар в кофе, начала пить горячую воду с лимоном и мятой и зеленый чай.

Благодаря здоровым привычкам питания ей удалось сбросить 44 килограмма. По словам женщины, она похудела благодаря тому, что изменила отношение к себе. Коллинз заявила, что на пути к похудению она не раз сталкивалась с неудачами и трудностями. Однако теперь британка понимает, что это абсолютно нормально. «Мой главный совет для всех, кто пытается похудеть, — будьте добры к себе», — призывает она.

Ранее страдавшая от ожирения девушка сбросила 25 килограммов за девять месяцев благодаря простым изменениям и поделилась секретами похудения. 27-летняя Ле Ну Хоанг Ань весила 83 килограммов при росте 1,6 метра.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      США посоветовали Китаю производить меньше товаров

      Россиян арестовали в Таиланде из-за рыбного ресторана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

      В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше