Зависимая от вредной еды женщина сбросила 44 килограмма и дала совет худеющим

В Великобритании женщина отказалась от вредной еды и сбросила 44 килограмма

Страдавшая от проблем со здоровьем жительница Великобритании отказалась вредной еды, сбросила 44 килограмма и дала совет худеющим. Об этом сообщает Birmingham Mail.

38-летняя Лидия Коллинз из города Солихалл, графство Уэст-Мидлендс, боролась с лишним весом с 16 лет. По словам женщины, она начала поправляться еще в юном возрасте из-за того, что была зависима от еды навынос, часто ходила на вечеринки с друзьями и не занималась спортом. Большую часть жизни британка, весившая 116 килограммов, стеснялась своего тела и беспокоилась, что о ней подумают окружающие. Она призналась, что даже боялась забирать детей из школы, так как переживала, что их будут дразнить из-за ее лишнего веса.

Коллинз отметила, что пробовала различные методы похудения, но ее вес не снижался. «Я всегда была голодна и чувствовала себя несчастной. Мое здоровье страдало, я хромала, так как у меня были мучительные боли в лодыжках из-за большой нагрузки на тело», — рассказывает она. Однако все изменилось после семейного путешествия в Уэльс. Дом, в котором жила Коллинз и ее родственники, находился неподалеку от крутого холма. Британка с трудом поднималась на возвышенность и едва могла дышать, когда добиралась до дома. В этот момент она твердо решила изменить жизнь, избавиться от лишнего веса и вновь стать счастливой и активной.

Коллинз обратилась в организацию по снижению веса и стала работать с диетологами и консультантами. Благодаря помощи экспертов в области питания она полностью изменила рацион. Женщина перестала пропускать завтраки, что регулярно делала раньше, а также отказалась от еды навынос, чипсов и сахара. Вместо этого Коллинз стала сбалансированно питаться и готовить здоровую еду самостоятельно. На завтрак она съедала блюда из яиц, обедала сэндвичем из полезных продуктов, а вечером готовила различные здоровые блюда. Все вредные перекусы она заменила овощными палочками с сыром с голубой плесенью, домашним хумусом и фруктами. Британка также перестала добавлять сахар в кофе, начала пить горячую воду с лимоном и мятой и зеленый чай.

Благодаря здоровым привычкам питания ей удалось сбросить 44 килограмма. По словам женщины, она похудела благодаря тому, что изменила отношение к себе. Коллинз заявила, что на пути к похудению она не раз сталкивалась с неудачами и трудностями. Однако теперь британка понимает, что это абсолютно нормально. «Мой главный совет для всех, кто пытается похудеть, — будьте добры к себе», — призывает она.

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