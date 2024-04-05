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11:34, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» высказалась о конфликтах с другими комиками

Кадр: «Макарена» / YouTube

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова рассказала, что комики-мужчины нередко критикуют ее выступления. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «50 вопросов», доступном на YouTube.

Щербакова раскрыла, что коллеги-юмористы часто критикуют ее за то, что она не сама пишет шутки. Также они высказывают свое недовольство поведением комикессы на сцене. «Они что-то высказывают и ты такой: "Ну блин. Ну это твоя проблема, чувак" (...) Если тебе что-то не нравится — не смотри», — высказалась юмористка.

Щербакова добавила, что, по ее мнению, комики должны испытывать профессиональную солидарность друг к другу.

Звезда «Женского стендапа» также подчеркнула, что авторы, работающие в проекте, никогда не скажут, что участницы недостаточно талантливы или плохо выполняют свою работу. «Они знают, как это тяжело и сколько сил ты прикладываешь», — заключила она.

Ранее Щербакова рассказала, что купила аксессуар в туалет по советам из программ Елены Малышевой. Она сообщила, что приобрела специальную подставку для ног, которая должна облегчать процесс дефекации.

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      Мария Большакова
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