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19:27, 6 апреля 2024Бывший СССР

Азербайджан пообещал пресекать направленные против него угрозы в регионе

МИД Азербайджана: Баку будет пресекать направленные против него в регионе угрозы

Фото: Resul Rehimov / Anadolu Agency / Getty Images

Баку будет пресекать угрозы, направленные против него в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, сообщает РИА Новости.

«Азербайджан продолжит усилия по установлению мира и строительства», — добавил он.

По словам представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства, Армении, в свою очередь, следует воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, а также уважать нормы и принципы международного права, чтобы доказать свою приверженность мирному процессу урегулирования конфликта.

Он подчеркнул, что обвинения МИД Армении в адрес Баку являются «намеренной эскалацией ситуации с целью отвлечь внимание от военных провокаций армянской стороны».

Ранее азербайджанские СМИ заявили, что к границе движется армянская военная техника. Отмечается, что армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура.

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      Виктория Кондратьева
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