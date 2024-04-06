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03:24, 6 апреля 2024Бывший СССР

Азербайджанские СМИ сообщили о движении армянской техники к границе

В Азербайджане сообщили о движении военной техники Армении к границе

Фото: Reuters

Азербайджанские СМИ сообщили, что к границе с Арменией движется армянская военная техника.

По данным Axar.az, армянская сторона сосредотачивает силы у границы в направлении Зангезура (Сюникская область Армении). Ереван пока на эти заявления не отреагировал.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном рассказал, что заявления о планах Азербайджана напасть на Армению являются беспочвенными.

1 февраля Пашинян пошел навстречу властям Азербайджана и предложил убрать упоминания Нагорного Карабаха из Декларации независимости Армении.

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      Юлия Мискевич
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