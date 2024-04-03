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18:29, 3 апреля 2024Бывший СССР

Алиев заявил об отсутствии планов нападать на Армению

Алиев в разговоре с Блинкеном: заявления о планах напасть на Армению беспочвенны

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Заявления о планах Азербайджана напасть на Армению являются беспочвенными. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба главы государства.

Алиев в ходе телефонного разговора обсудил с Блинкеном мирное урегулирование конфликта с Арменией. Он подчеркнул, что переговоры министров иностранных дел двух стран в Берлине по тексту мирного соглашения были полезны с точки зрения продвижения процесса.

«Обвинения на Западе в том, что Азербайджан намерен напасть на Армению, совершенно беспочвенны», — говорится в сообщении. Алиев также заявил о направленных против Азербайджана действиях ряда стран, в частности, поддержку Армении Францией.

Ранее Алиев призвал США и Францию признать новые реалии в регионе после операции в Нагорном Карабахе. По его словам, Баку «положил конец сепаратизму», но международное сообщество не предприняло никаких шагов.

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      Юрий Леонов
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