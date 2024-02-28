Алиев призвал США и Францию признать новые реалии в регионе

Алиев: США и Франция должны признать новые реалии, сложившиеся в регионе

США и Франция должны признать новые реалии, сложившиеся в регионе после операции в Нагорном Карабахе. К этому западные страны призвал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Telegram-канал «Кавказское бюро».

По его словам, Баку «положил конец сепаратизму», но международное сообщество не предприняло никаких шагов для восстановления справедливости. Президент отметил, что Россия при этом хорошо понимает новые реалии.

«США и Франция должны действовать аналогично. В противном случае ситуация будет не такой, какой они ее планировали. Этим странам следует работать с Азербайджаном», — сказал Алиев.

Он назвал свою страну ведущим государством Южного Кавказа со своей экономикой, армией и широкими международными связями.

Ранее Алиев заявил, что у Азербайджана нет планов напасть на Армению. Президент назвал заявления о возможной агрессии баку инсинуациями президента Франции Эммануэля Макрона. «Все это является частью антиазиатской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны», — сказал он.