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01:07, 6 апреля 2024Мир

Блинкен предупредил ЕС и НАТО об усилении помощи России со стороны Китая

FT: Блинкен предупредил Евросоюз и НАТО об усилении помощи Китая российскому ОПК
СюжетРоссия и НАТО:
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с представителями Европейского союза (ЕС) и НАТО предупредил их об усилении помощи России со стороны Китая. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Блинкен заявил, что КНР оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) помощь «в тревожащих масштабах». Он подчеркнул, что Пекин предоставляет Москве «инструменты, материалы и техническую экспертизу».

По его словам, поддержка китайской стороны особенно направлена на российское производство оптического оборудования и ракетного топлива. Также Пекин оказывает помощь космическому сектору, добавил Блинкен. Он заявил, что это «угрожает другим странам».

Американский госсекретарь призвал страны НАТО и ЕС высказать свои опасения непосредственно КНР. Также он заявил о необходимости публично заявить об углублении сотрудничества. Блинкен добавил, что следует принять соответствующие меры в отношении организаций и компаний, которые укрепляют промышленную базу России.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин в рамках Форума развития Китая в Пекине провел встречу с главами 20 крупных американских компаний и советов по деловому партнерству между двумя странами. Си Цзиньпин попытался уговорить представителей крупнейших корпораций США сохранить доверие к планам и обещаниям Пекина.

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      Марина Совина
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