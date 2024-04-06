Россиян предупредили о начале активной борьбы с пластиковыми бутылками

Объем переработки пластиковых бутылок в России увеличат в 2,6 раза

В России захотели удвоить объем переработки пластиковых бутылок в 2024 году. Компания Ecoplatform рассчитывает добиться такого результата с помощью своих фандоматов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова управляющего партнера Ивана Гусакова.

Согласно планам компании, в текущем году объем переработки пластиковых бутылок составит 50 миллионов штук, что в 2,6 раза больше результата 2023 года. Гусаков отметил, что Ecoplatform удается наращивать объем переработки несколько лет подряд. Так, в 2022 году было собрано более 13 миллионов бутылок, а в 2023-м — уже 19 миллионов.

Фандомат — специальное устройства для переработки пластика. Их количество в России на конец 2023 года составило 507 единиц. Планируется, что в конце 2024-го число фандоматов вырастет до 2,5 тысячи штук. Компания собирается установить больше устройств в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, Татарстане и Красноярском крае.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) заявил, что в России не собираются полностью запрещать пластик. По словам представителей организации, сейчас страна взяла курс наращивание мощностей по переработке отходов.