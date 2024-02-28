Россиянам рассказали о запрете пластика

РЭО заявил, что в России не запретят пластик

В России не собираются полностью запрещать пластик. Об этом гражданам рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), передает «360».

Так в РЭО ответили на слова писателя Сергея Минаева о том, что полный отказ от пластиковой упаковки увеличит стоимость товаров в продуктовых магазинах на 30−40 процентов. По словам пресс-службы компании, использованная Минаевым формулировка в корне неверная.

«Никто не собирается полностью отказываться от всех видов полимерной упаковки и никто не пропагандирует отказ от пластика. С 2024 года в стране наконец заработала реформа расширенная ответственность производителей, которая предполагает наращивание мощностей по переработке отходов, в том числе пластиковых. Никто не собирается менять производственные линии и переходить с пластика на стекло или бумагу», — объяснил оператор.

В РЭО добавили, что в стране возможен запрет на одноразовые пластики, не подлежащие переработке, в том числе одноразовые столовые приборы. Такие изделия лучше заменить на аналоги из растительных материалов, однако на данный момент и они не запрещены.

Ранее сообщалось, что бизнес испугался запрета пластика в России. Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила скорректировать законопроект о запрете на оборот пластиковых изделий.