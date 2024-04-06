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06:30, 6 апреля 2024Россия

Более половины опрошенных россиян высказались за чипирование людей

Mediacom.Expert: 66 процентов россиян согласились бы на вживление чипа

Фото: Jonas Svidras / Unsplash

PR-агентство Mediacom.Expert узнало у россиян, как они относятся к чипированию, а также лечению и проведению медицинских исследований роботами. Опрос проводился с помощью сервиса Anketolog.ru. В нем приняли участие 2 тысячи россиян, которые слышали о развитии технологий в медицине. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Большинство опрошенных согласились бы чипироваться

По данным аналитиков, большинство опрошенных (80 процентов) слышали о возможности вживления чипов в организм человека. Более половины (66 процентов) признались, что согласились бы на процедуру.

52 процента при необходимости пошли бы на внедрение сипа в свой организм для лечения, 18 процентов — для хранения персональных данных, 13 — для помещения в него личной медицинской карты. Также 8 процентов согласились бы на чипирование для эквайринга, 7 — для функции GPS, и 6 — авторизации, например, чтобы открывать домофон.

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Треть респондентов (34 процента) категорически против внедрения чипов. Среди них 50 процентов считают, что это противоестественно, 44 — опасаются контроля, 41 — утечки личных данных. Многие (39 процентов) боятся таким образом навредить здоровью, а у 25 процентов чипирование противоречит моральным и религиозным принципам. Также 9 процентов против чипов, потому что считают их лишь временной модой, и 5 — потому что это неэстетично.

При этом, по мнению 74 процентов россиян, технология чипирования будет распространена в будущем.

К роботам на операционном столе относятся более осторожно

Согласно опросу, 28 процентов доверили бы проведение операции роботу, однако половина (14 процентов) доверила бы только простую операцию. Еще 47 процентов согласились бы на операцию с роботом только под управлением человека. Не согласились бы совсем — 25 процентов респондентов.

По мнению 88 процентов опрошенных, роботы частично заменят человека в медицине: 45 процентов считают, что это произойдет в отдельных сферах, 35 — в отдельных операциях, а 8 уверены, что полностью.

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Ранее американский предприниматель, глава компании Neuralink Илон Маск заявил об успехах после чипирования первого человека. Он рассказал, что доброволец полностью восстановился после операции и научился управлять курсором компьютерной мыши силой мысли.

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      Екатерина Смирная
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