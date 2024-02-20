Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:39, 20 февраля 2024Наука и техника

Чипированный Маском человек научился управлять мышью силой мысли

Первый чипированный Neuralink человек научился управлять мышью силой мысли

Фото: Mihai Simonia / Shutterstock / Fotodom

Глава компании Neuralink Илон Маск заявил об успехах после чипирования первого человека. Об этом сообщает Reuters.

Предприниматель рассказал в соцсети X, что чипированный доброволец полностью восстановился после операции: «Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно». Также Маск сообщил, что пациент научился управлять курсором компьютерной мыши силой мысли.

По словам Маска, в Neuralink ожидают большего прогресса от чипированного человека. В частности, специалисты будут учить его не только перемещать курсор по экрану, но и нажимать кнопки компьютерного манипулятора. Neuralink не смогла оперативно ответить на запрос Reuters о комментарии.

Ранее Маск заявил, что в первую очередь чипированный человек должен научиться управлять мышью и клавиатурой силой мысли. В будущем импланты можно будет использовать для лечения таких заболеваний, как аутизм, депрессия и шизофрения.

В конце января компания Neuralink отчиталась, что вживила первый имплант в мозг человека. По словам специалистов, первые полученные данные о работе импланта показывают многообещающие результаты.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

      Лукашенко призвал силовиков ментально подготовиться к войне

      ЦСКА подписал алжирского футболиста

      Дональду Трампу предрекли новый суд из-за плагиата золотых кроссовок

      Польские фермеры засыпали железную дорогу украинским зерном

      Губин ответил на обвинения в адрес Пугачевой о «перекрытии кислорода» артистам

      Телеведущая случайно выдала семейный секрет в прямом эфире и рассмешила зрителей

      В Кремле прокомментировали ограничения банками ОАЭ расчетов с Москвой

      Суд Лондона начал рассмотрение экстрадиции Ассанжа в США

      На Украине обвинили киевского политолога в распространении фейков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше