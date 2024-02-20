Чипированный Маском человек научился управлять мышью силой мысли

Первый чипированный Neuralink человек научился управлять мышью силой мысли

Глава компании Neuralink Илон Маск заявил об успехах после чипирования первого человека. Об этом сообщает Reuters.

Предприниматель рассказал в соцсети X, что чипированный доброволец полностью восстановился после операции: «Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно». Также Маск сообщил, что пациент научился управлять курсором компьютерной мыши силой мысли.

По словам Маска, в Neuralink ожидают большего прогресса от чипированного человека. В частности, специалисты будут учить его не только перемещать курсор по экрану, но и нажимать кнопки компьютерного манипулятора. Neuralink не смогла оперативно ответить на запрос Reuters о комментарии.

Ранее Маск заявил, что в первую очередь чипированный человек должен научиться управлять мышью и клавиатурой силой мысли. В будущем импланты можно будет использовать для лечения таких заболеваний, как аутизм, депрессия и шизофрения.

В конце января компания Neuralink отчиталась, что вживила первый имплант в мозг человека. По словам специалистов, первые полученные данные о работе импланта показывают многообещающие результаты.