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20:15, 6 апреля 2024Путешествия

Десятки авиарейсов отменили из-за шторма «Кэтлин» в аэропортах Великобритании

Около 70 авиарейсов отменили из-за шторма «Кэтлин» на западе Великобритании

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Десятки рейсов отменили из-за шторма «Кэтлин» в аэропортах Великобритании. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что сильный ветер скоростью до 31 метра в секунду обрушился на западную часть государства, на фоне чего был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. При этом без электричества остались примерно 34 тысячи жителей. Кроме того, из-за сложившихся условий не было совершено около 70 запланированных авиаперелетов.

В свою очередь, метеоролог Элли Глейзер указала, что шторм также станет причиной повышения температуры в Соединенном Королевстве, которая окажется выше средней.

В феврале более 200 тысяч жителей Дагестана также остались без света из-за урагана.

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      Алина Гостева
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