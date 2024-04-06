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23:32, 6 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неукомплектованности ВСУ

Украинский майор Лапин: более половины личного состава ВСУ не укомплектована
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин заявил, что более половины личного состава украинской армии на передовой не укомплектована. Об этом он сообщил в эфире «5 канала».

Лапин назвал низкой оснащенность военных ВСУ на передовой и подчеркнул, что более половины личного состава не укомплектована.

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«Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», — отметил он.

По мнению военного, текущую ситуацию не исправит даже готовящийся закон о мобилизации. Он посчитал проект катастрофическим из-за долгих сроков его принятия и внедрения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности ВСУ провести контрнаступление. «Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства — есть несколько инициатив, которые начали работать», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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