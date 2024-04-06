Генсек НАТО заявил о необходимости противостоять альянсу авторитарных стран

Столтенберг заявил, что НАТО необходимо противостоять альянсу авторитарных стран

Взаимоотношения России, Ирана, Китая и КНДР вынуждают страны НАТО противостоять альянсу стран. О такой необходимости заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг, сообщает BBC News.

«Мы наблюдаем, как авторитарные страны — Китай, Россия, Северная Корея и Иран — все теснее сотрудничают, и это все более практическое сотрудничество», — сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что странам-союзникам по НАТО и партнерам Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе, из Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии и Австралии важно укреплять сотрудничество. Он добавил, что такие действия необходимо для того, чтобы «противостоять усилившемуся альянсу авторитарных государств».

По его словам, Североатлантический альянс наблюдает, как власти Китая помогают российской военной экономике тем, что поставляют ключевые компоненты для поддержания военных нужд Москвы, которая, в свою очередь «продает свое будущее Пекину». Также генсек НАТО резюмировал, что Россия передает свои знания и военные технологии Ирану и КНДР в обмен на военную технику и боеприпасы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Евросоюз и НАТО об усилении помощи России со стороны Китая. Он заявил, что Китай оказывает российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК) помощь «в тревожащих масштабах».