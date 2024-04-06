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18:07, 6 апреля 2024Бывший СССР

В Госдуме отреагировали на признание Киевом ударов по российскому нефтепроводу

Депутат Журова: признание Киевом ударов по России рассчитано на Запад
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заявления Киева об ударах по объектам на территории России рассчитано на западные страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на признание украинской разведки ударов по нефтепроводу в Ростовской области.

«Пока наши не подтвердят информацию, они могут что угодно говорить, они могут говорить, что они Кремль бомбили, придумать что-нибудь. Тут вопрос, что это мирный объект, а не военный. Они делают эти заявления для Запада, чтобы оправдать все это, это чисто на Запад рассчитано», — сказала она.

6 апреля Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о причастности к ударам по нефтепроводу в городе Азов Ростовской области. По нему перекачивали нефтепродукты из местной нефтебазы в танкеры на территории «Азовского морского порта». В Telegram-канале ведомства сказано, что из-за прорыва трубопровода загрузка танкеров сырьем приостановлена на неопределенный срок.

В ГУР добавили, что Москва использовала этот объект, чтобы иметь возможность вести военные действия. Также к посту прикреплено видео, на котором в темноте видна вспышка и слышен звук взрыва, однако само место атаки рассмотреть нельзя.

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