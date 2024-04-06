В Госдуме отреагировали на признание Киевом ударов по российскому нефтепроводу

Депутат Журова: признание Киевом ударов по России рассчитано на Запад

Заявления Киева об ударах по объектам на территории России рассчитано на западные страны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на признание украинской разведки ударов по нефтепроводу в Ростовской области.

«Пока наши не подтвердят информацию, они могут что угодно говорить, они могут говорить, что они Кремль бомбили, придумать что-нибудь. Тут вопрос, что это мирный объект, а не военный. Они делают эти заявления для Запада, чтобы оправдать все это, это чисто на Запад рассчитано», — сказала она.

6 апреля Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило о причастности к ударам по нефтепроводу в городе Азов Ростовской области. По нему перекачивали нефтепродукты из местной нефтебазы в танкеры на территории «Азовского морского порта». В Telegram-канале ведомства сказано, что из-за прорыва трубопровода загрузка танкеров сырьем приостановлена на неопределенный срок.

В ГУР добавили, что Москва использовала этот объект, чтобы иметь возможность вести военные действия. Также к посту прикреплено видео, на котором в темноте видна вспышка и слышен звук взрыва, однако само место атаки рассмотреть нельзя.