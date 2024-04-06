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14:38, 6 апреля 2024Бывший СССР

Украина взяла ответственность за подрыв нефтепровода в российском регионе

ГУР взяло ответственность за подрыв нефтепровода в Азове Ростовской области
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за удары по нефтепроводу в населенном пункте Азов в юго-западной части Ростовской области. Об этом ГУР сообщает в своем Telegram-канале.

«В ночь на 6 апреля, в районе населенного пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок», — говорится в сообщении ведомства.

В ГУР также утверждают, что указанный объект якобы использовался в военных целях.

Ранее сообщалось, что российские военные атаковали пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре. Отмечается, что плавательные средства были поражены артиллерией и дронами. Также Минобороны РФ заявило о поражении установок SAMP-T в районе Харькова

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      Екатерина Подвигина
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