Минобороны заявило о поражении установок SAMP-T в районе Харькова

МО РФ: две франко-итальянских установки SAMP-T уничтожены в районе Харькова

Российские военнослужащие уничтожили две франко-итальянских установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T в районе Харькова. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что объекты удалось поразить оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133-х районах боевых действий.

Ранее о поражении установки SAMP-T сообщалось в январе. В оборонном ведомстве тогда отчитывались, что помимо иностранного ЗРК, в течение суток ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС России были уничтожены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также 127 артиллерийских подразделений противника.