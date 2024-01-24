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16:41, 24 января 2024Россия

Российские войска уничтожили французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации

Минобороны отчиталось об уничтожении французского ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо иностранного ЗРК, в течение суток ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил (ВС) России были уничтожены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также 127 артиллерийских подразделений противника.

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Ранее стало известно, что российские войска уничтожили чешскую боевую машину РСЗО RM-70 Vampire («Вампир») в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, украинские войска потеряли более 1675 военнослужащих, 7 танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 49 орудий полевой артиллерии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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