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13:41, 29 декабря 2023Россия

Российские войска уничтожили чешского «Вампира» в зоне СВО

Минобороны отчиталось об уничтожении чешской боевой машины Vampire в зоне СВО

Фото: Zabur Karuru / Reuters

Российские войска уничтожили чешскую боевую машину РСЗО RM-70 Vampire («Вампир») в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

За неделю, отметили в министерстве, на донецком направлении противник помимо боевой машины чешского производства потерял более 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 49 орудий полевой артиллерии.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России за неделю отбили 34 атаки противника и заняли населенный пункт Марьинка.

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25 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Марьинки в ДНР — одного из главных укрепрайонов ВСУ. Как пояснил глава ведомства, освобождение Марьинки не только снижает способность ВСУ к обороне, но и дает российским военным дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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