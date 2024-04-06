Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 6 апреля 2024Россия

Российские военные атаковали пять лодок ВСУ на Днепре

Минобороны: ВС России атаковали лодки ВСУ на Днепре в местах загрузки десанта

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные атаковали пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре. Об этом говорится в сообщении группировки «Днепр», опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что плавательные средства были поражены артиллерией и дронами. Столкновение состоялось в местах загрузки десанта и при попытках украинских военных приблизиться к левому берегу в ночное время.

При этом потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Ранее в апреле ВСУ в ночное время попытались атаковать российские позиции на левом берегу Днепра. Украинские военнослужащие на нескольких плавсредствах попытались приблизиться к береговым оборонительным позициям Армии России.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемый рассказал о подготовке к нападению на российского губернатора

      Российские военные атаковали пять лодок ВСУ на Днепре

      СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в российском городе

      В Запорожье назвали причину атак Украины на ЗАЭС

      Выплаты пострадавшим от паводка в российском регионе увеличили в два раза

      Число жертв прорыва дамбы в Орске возросло

      Вода в Урале начала приближаться к опасному уровню после прорыва дамбы в Орске

      В прокуратуре объяснили причину прорыва дамбы в российском городе

      Напавший на российского губернатора с ножом принимал сильнодействующие препараты

      В ДНР заявили о кадровом дефиците в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше