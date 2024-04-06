Российские военные атаковали пять лодок ВСУ на Днепре

Минобороны: ВС России атаковали лодки ВСУ на Днепре в местах загрузки десанта

Российские военные атаковали пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре. Об этом говорится в сообщении группировки «Днепр», опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что плавательные средства были поражены артиллерией и дронами. Столкновение состоялось в местах загрузки десанта и при попытках украинских военных приблизиться к левому берегу в ночное время.

При этом потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Ранее в апреле ВСУ в ночное время попытались атаковать российские позиции на левом берегу Днепра. Украинские военнослужащие на нескольких плавсредствах попытались приблизиться к береговым оборонительным позициям Армии России.