Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночное время попытались атаковать российские позиции на левом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении группировки «Днепр», опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Украинские военнослужащие на нескольких плавсредствах попытались приблизиться к береговым оборонительным позициям армии России. По ним был открыт огонь, при этом одно из плавсредств было поражено, еще три свернули с курса. Также российские войска нанесли удары по контролируемому ВСУ правому берегу — по местам посадки в плавсредства, отметили в Минобороны.

Всего за минувшие сутки на херсонском направлении украинские войска потеряли до 40 человек. Также были уничтожены три единицы ствольной артиллерии противника и два миномета.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Ранее 4 апреля Минобороны сообщило о нанесении удара по базе иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами. Сведений о результатах удара в сообщении военного ведомства не приводится.