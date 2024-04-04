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14:21, 4 апреля 2024Россия

ВСУ попытались атаковать левобережье Днепра

Минобороны: ВС России сорвали попытки ВСУ атаковать левый берег Днепра

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночное время попытались атаковать российские позиции на левом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении группировки «Днепр», опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Украинские военнослужащие на нескольких плавсредствах попытались приблизиться к береговым оборонительным позициям армии России. По ним был открыт огонь, при этом одно из плавсредств было поражено, еще три свернули с курса. Также российские войска нанесли удары по контролируемому ВСУ правому берегу — по местам посадки в плавсредства, отметили в Минобороны.

Всего за минувшие сутки на херсонском направлении украинские войска потеряли до 40 человек. Также были уничтожены три единицы ствольной артиллерии противника и два миномета.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Ранее 4 апреля Минобороны сообщило о нанесении удара по базе иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией и беспилотными летательными аппаратами. Сведений о результатах удара в сообщении военного ведомства не приводится.

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      Алан Босиков
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